Почеттино: Месси поедет на чемпионат мира

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино считает, что нападающий национальной команды Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси сыграет на предстоящем чемпионате мира.

«Не сомневаюсь, что Месси сможет поехать на чемпионат мира. Он будет играть, если захочет этого. Вы видите, что с ним всё в порядке. Лео очень профессионален, заботится о себе. Было бы прекрасно увидеть его на чемпионате мира. Это будет захватывающе и для США, и для Аргентины», — приводит слова Почеттино La Nacion.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года из французского «ПСЖ» свободным агентом. На счету аргентинца за это время 39 игр за клуб, в которых он отметился 34 забитыми мячами и 19 результативными передачами.