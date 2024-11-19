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Почеттино: Месси поедет на чемпионат мира

Почеттино: Месси поедет на чемпионат мира
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Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино считает, что нападающий национальной команды Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси сыграет на предстоящем чемпионате мира.

«Не сомневаюсь, что Месси сможет поехать на чемпионат мира. Он будет играть, если захочет этого. Вы видите, что с ним всё в порядке. Лео очень профессионален, заботится о себе. Было бы прекрасно увидеть его на чемпионате мира. Это будет захватывающе и для США, и для Аргентины», — приводит слова Почеттино La Nacion.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года из французского «ПСЖ» свободным агентом. На счету аргентинца за это время 39 игр за клуб, в которых он отметился 34 забитыми мячами и 19 результативными передачами.

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