Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Абдулфаттах: матч с Россией очень важен для сирийцев — они лет 15 не играли с европейцами

Абдулфаттах: матч с Россией очень важен для сирийцев — они лет 15 не играли с европейцами
Комментарии

Экс-футболист «Зенита» Басель Абдулфаттах, в прошлом игравший за сирийский клуб «Аль-Джаиш», рассказал о важности для сборной Сирии проведение матча с национальной командой России.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Футбол, как и баскетбол, главный вид спорта в стране. На них ходят люди, следят. Игра с Россией очень важна для них. Последний раз с европейскими сборными они играли лет 15 назад, со Швецией. Так что сирийцы серьёзно относятся к матчу, как к возможности показать себя лишний раз. Игра с европейскими сборными — редкость», — сказал Абдулфаттах в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч сборных России и Сирии состоится 19 ноября в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», начало – 19:30 мск.

Материалы по теме
Сборная России сохранит кураж? Команда Карпина принимает Сирию в Волгограде! LIVE
Live
Сборная России сохранит кураж? Команда Карпина принимает Сирию в Волгограде! LIVE

Как сборная России играет при Карпине

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android