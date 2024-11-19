Абдулфаттах: матч с Россией очень важен для сирийцев — они лет 15 не играли с европейцами

Экс-футболист «Зенита» Басель Абдулфаттах, в прошлом игравший за сирийский клуб «Аль-Джаиш», рассказал о важности для сборной Сирии проведение матча с национальной командой России.

«Футбол, как и баскетбол, главный вид спорта в стране. На них ходят люди, следят. Игра с Россией очень важна для них. Последний раз с европейскими сборными они играли лет 15 назад, со Швецией. Так что сирийцы серьёзно относятся к матчу, как к возможности показать себя лишний раз. Игра с европейскими сборными — редкость», — сказал Абдулфаттах в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч сборных России и Сирии состоится 19 ноября в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», начало – 19:30 мск.

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