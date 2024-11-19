Абдулфаттах: в Сирии активнее начали натурализовывать футболистов

Экс-футболист «Зенита» Басель Абдулфаттах, в прошлом игравший за клуб «Аль-Джаиш», высказался о развитии футбола в Сирии.

«Думаю, она влияет на всех. Как я понимаю, они активнее начали натурализовывать футболистов, которые родились в других странах, так как сирийские диаспоры достаточно обширные в разных странах мира. Со мной тогда было начало этого пути, только пробовали натурализацию. Сейчас, возможно, поставили её на поток. К сожалению, многим семьям во время войны пришлось уехать. Дети растут и играют в футбол, видимо, подросли и те, кто о себе заявляет, привлекаются в сборную Сирии», — сказал Абдулфаттах в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, матч сборной России и национальной команды Сирии состоится в Волгограде 19 ноября на стадионе «Волгоград Арена», начало – 19:30 мск.