Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Абдулфаттах: в Сирии активнее начали натурализовывать футболистов

Абдулфаттах: в Сирии активнее начали натурализовывать футболистов
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист «Зенита» Басель Абдулфаттах, в прошлом игравший за клуб «Аль-Джаиш», высказался о развитии футбола в Сирии.

«Думаю, она влияет на всех. Как я понимаю, они активнее начали натурализовывать футболистов, которые родились в других странах, так как сирийские диаспоры достаточно обширные в разных странах мира. Со мной тогда было начало этого пути, только пробовали натурализацию. Сейчас, возможно, поставили её на поток. К сожалению, многим семьям во время войны пришлось уехать. Дети растут и играют в футбол, видимо, подросли и те, кто о себе заявляет, привлекаются в сборную Сирии», — сказал Абдулфаттах в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, матч сборной России и национальной команды Сирии состоится в Волгограде 19 ноября на стадионе «Волгоград Арена», начало – 19:30 мск.

Материалы по теме
Сборная России сохранит кураж? Команда Карпина принимает Сирию в Волгограде! LIVE
Live
Сборная России сохранит кураж? Команда Карпина принимает Сирию в Волгограде! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android