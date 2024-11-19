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Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах: сирийцы похожи на испанцев

Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах: сирийцы похожи на испанцев
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Экс-футболист «Зенита» Басель Абдулфаттах, в прошлом игравший за клуб «Аль-Джаиш», высказался об уровне сирийских футболистов.

«Да, я был несколько раз в тренировочных лагерях. Там были игроки местного чемпионата, потому что тренировки проводились в Дамаске. А предыгровые сборы, как правило, были за границей. Там уже приезжают легионеры — на тот момент из других стран было сложно попасть в Сирию. Но тогда я говорил, что уровень футболистов, с которыми был на сборах, неплохой. Там есть перспективные ребята — сильно оснащены физически и технически. Единственное, есть проблемы с тактикой. Но если на этим поработать, можно до хорошего уровня довести.

Я вижу перспективу, если их обучить. По своей структуре они похожи на испанцев — техничные, сильные физически, но слабые по тактике. Европейский тренер должен это подтянуть», — сказал Абдулфаттах в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, матч сборных России и Сирии состоится 19 ноября в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», начало – 19:30 мск.

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