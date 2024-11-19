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Один из игроков «Реала» может покинуть клуб ближайшей зимой

Один из игроков «Реала» может покинуть клуб ближайшей зимой
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28-летний полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос может сменить клуб уже этой зимой. Об этом сообщает Diario AS.

По информации источника, футболист получает крайне мало игровой практики в нынешнем сезоне, из-за чего вопрос его вероятного ухода снова стал актуальным. Скорее всего, полузащитник вернётся в севильский «Бетис».

Напомним, в текущем сезоне Себальос за «сливочных» сыграл шесть матче, результативными действиями хавбек не отметился. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. По информации портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 4 млн.

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