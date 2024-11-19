Одна из главных звёзд «Барселоны» Педри рассказал о своём будущем

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал о деталях переговоров с клубом по подписанию нового соглашения.

«Мои агенты занимаются переговорами о новом контракте с «Барсой». Я думаю, что всё идёт хорошо, всё происходит так, как и ожидалось», – приводит слова Педри инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Контракт хавбека с каталонцами рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне 21-летний испанец забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 17 матчах за клуб.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн. «Барселона» на данный момент возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, в активе команды 33 очка.

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