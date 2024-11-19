Испания установила личный рекорд, покорив историческое достижение 14-летней давности

Сборная Испания выиграла 14 матчей из 17 сыгранных в 2024 году во всех официальных соревнованиях, что является абсолютным рекордом в истории национальной команды с учётом товарищеских матчей, сообщает Livescore.

По информации источника, ранее лучшим результатом для испанской сборной являлся 2010 год, когда «Фурия Роха» выиграла 13 из 17 игр (одна ничья и три поражения) с учётом товарищеских. Кроме того, в 2010 году испанцы выиграли чемпионат мира, проходивший в ЮАР.

Отметим, сборная Испании по итогам 2024 года стала победителем чемпионата Европы в Германии. В Лиге наций команда уверенно выиграла свою группу, набрав 16 очков. Ближайшего преследователя в лице национальной команды Дании испанцы обошли на восемь очков.

Единственное поражение в 2024 году для сборной Испании произошло в товарищеском матче с Колумбией (0:1), который прошёл 23 марта.