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Виктор Осимхен может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Виктор Осимхен может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»
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«Манчестер Юнайтед» хочет подписать форварда Виктора Осихмена, который сейчас выступает за «Галатасарай» на правах аренды из «Наполи», сообщает Calcio Napoli 24.

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» может заключить сделку с «Наполи», предложив € 30 млн и нападающего Джошуа Зиркзее, чтобы заполучить Осихмена. У него есть пункт выкупа на сумму € 75 млн в его текущем контракте с «Наполи».

Сообщается, что зарплата игрока может стать проблемой для «МЮ», так как сейчас он зарабатывает около € 11 млн за сезон. Также «Наполи» нужны только деньги, итальянский клуб не заинтересован в обмене игроками.

В этом сезоне Виктор забил 8 голов и отдал 3 ассиста в 9 матчах за турецкий клуб.

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