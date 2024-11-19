Виктор Осимхен может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать форварда Виктора Осихмена, который сейчас выступает за «Галатасарай» на правах аренды из «Наполи», сообщает Calcio Napoli 24.

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» может заключить сделку с «Наполи», предложив € 30 млн и нападающего Джошуа Зиркзее, чтобы заполучить Осихмена. У него есть пункт выкупа на сумму € 75 млн в его текущем контракте с «Наполи».

Сообщается, что зарплата игрока может стать проблемой для «МЮ», так как сейчас он зарабатывает около € 11 млн за сезон. Также «Наполи» нужны только деньги, итальянский клуб не заинтересован в обмене игроками.

В этом сезоне Виктор забил 8 голов и отдал 3 ассиста в 9 матчах за турецкий клуб.

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