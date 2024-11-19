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Стала известна причина отказа Моуринью от трансфера игрока «Барселоны»

Стала известна причина отказа Моуринью от трансфера игрока «Барселоны»
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Главному тренеру турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью пришлось отказаться от трансфера 22-летнего испанского крайнего нападающего «Барселоны» Ансу Фати. Об этом сообщает издание Marca.

По информации источника, отказ от трансфера связан с недавно полученной футболистом травмой подколенного сухожилия. Восстановление нападающего займёт около месяца.

Напомним, действующее соглашение вингера с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. В текущем сезоне Фати сыграл за каталонцев семь матчей, результативными действиями в которых не отметился. По информации портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет € 15 млн.

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