Пресс-служба сборной Сан-Марино странно отреагировала на историческую победу команды

Пресс-служба Сан-Марино опубликовала необычный пост по случаю исторической победы в матче Лиги наций УЕФА с Лихтенштейном (3:1) и выходу в Лигу С турнира.

После финального свистка в соцсетях сборной вышло эмоциональное сообщение с большим количеством хаотичных символов.

Фото: Соцсети сборной Сан-Марино

Напомним, национальная команда Сан-Марино впервые в истории забила три гола в официальном матче.

Для Сан-Марино победа в выездном матче Лиги наций против Лихтенштейна стала знаковым событием, так как это первая выездная победа в истории команды. Успех на этом уровне позволил Сан-Марино подняться из Лиги D в Лигу C, заняв первое место в своей группе. В текущем розыгрыше турнира на счету сборной уже значатся две победы.