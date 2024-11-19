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Пресс-служба сборной Сан-Марино странно отреагировала на историческую победу команды

Пресс-служба сборной Сан-Марино странно отреагировала на историческую победу команды
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Пресс-служба Сан-Марино опубликовала необычный пост по случаю исторической победы в матче Лиги наций УЕФА с Лихтенштейном (3:1) и выходу в Лигу С турнира.

Лига наций УЕФА . Лига D. Группа 1. 6-й тур
18 ноября 2024, понедельник. 22:45 МСК
Лихтенштейн
Окончен
1 : 3
Сан-Марино
1:0 Зеле – 40'     1:1 Лаццари – 46'     1:2 Нанни – 66'     1:3 Голинуччи – 77'    

После финального свистка в соцсетях сборной вышло эмоциональное сообщение с большим количеством хаотичных символов.

Фото: Соцсети сборной Сан-Марино

Напомним, национальная команда Сан-Марино впервые в истории забила три гола в официальном матче.

Для Сан-Марино победа в выездном матче Лиги наций против Лихтенштейна стала знаковым событием, так как это первая выездная победа в истории команды. Успех на этом уровне позволил Сан-Марино подняться из Лиги D в Лигу C, заняв первое место в своей группе. В текущем розыгрыше турнира на счету сборной уже значатся две победы.

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