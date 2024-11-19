Вальверде раскрыл, кто поддерживал его в «Реале» после перехода

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассказал о поддержке после прихода в команду экс-хавбека, ныне игрока «Манчестер Юнайтед», бразильца Каземиро.

«Как я себя чувствовал, когда пришёл в «Реал»? Было сложно, но Каземиро был тем, кто меня поддерживал. Ему не нужно было кричать на поле, чтобы давать указания или поправлять кого-то. Он был дружелюбен, всегда от него можно было получить конструктивную критику», — приводит слова Вальверде Universo Valdano.

Напомним, Вальверде пополнил состав «сливочных» в июле 2018 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2029 года.