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Вальверде раскрыл, кто поддерживал его в «Реале» после перехода

Вальверде раскрыл, кто поддерживал его в «Реале» после перехода
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Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассказал о поддержке после прихода в команду экс-хавбека, ныне игрока «Манчестер Юнайтед», бразильца Каземиро.

«Как я себя чувствовал, когда пришёл в «Реал»? Было сложно, но Каземиро был тем, кто меня поддерживал. Ему не нужно было кричать на поле, чтобы давать указания или поправлять кого-то. Он был дружелюбен, всегда от него можно было получить конструктивную критику», — приводит слова Вальверде Universo Valdano.

Напомним, Вальверде пополнил состав «сливочных» в июле 2018 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2029 года.

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