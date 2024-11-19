Албания — Украина: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 19 ноября, состоится матч 6-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Албании и Украины. Команды будут играть на стадионе «Эйр Албания» (Тирана, Албания). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:45 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Албания и Украина уже встречались в 1-м туре Лиги наций. Тогда игра завершилась со счётом 2:1 в пользу албанской национальной команды. По итогам пяти туров сборная Албании набрала семь очков. Команда занимает третье место в турнирной таблице группы 1. Украина с пятью очками находится на четвёртом месте. Также в этой группе выступают Чехии (восемь) и Грузии (семь).