Расписание матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 19 ноября

Сегодня, 19 ноября, в 6-м туре Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 состоятся девять матчей. Представляем вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Расписание матчей Лиги наций УЕФА на 19 ноября:
22:45 мск. Босния и Герцеговина — Нидерланды;
22:45 мск. Венгрия — Германия;
22:45 мск. Черногория — Турция;
22:45 мск. Уэльс — Исландия;
22:45 мск. Чехия — Грузия;
22:45 мск. Албания — Украина;
22:45 мск. Словакия — Эстония;
22:45 мск. Швеция — Азербайджан;
22:45 мск. Мальта — Андорра.
Напомним, действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале минувшего розыгрыша турнира «Фурия Роха» обыграла команду Хорватии (0:0, 5:4 пен.).