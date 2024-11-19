Расписание матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 19 ноября

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Сегодня, 19 ноября, в 6-м туре Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 состоятся девять матчей. Представляем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА на 19 ноября:

22:45 мск. Босния и Герцеговина — Нидерланды;

22:45 мск. Венгрия — Германия;

22:45 мск. Черногория — Турция;

22:45 мск. Уэльс — Исландия;

22:45 мск. Чехия — Грузия;

22:45 мск. Албания — Украина;

22:45 мск. Словакия — Эстония;

22:45 мск. Швеция — Азербайджан;

22:45 мск. Мальта — Андорра.

Напомним, действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале минувшего розыгрыша турнира «Фурия Роха» обыграла команду Хорватии (0:0, 5:4 пен.).