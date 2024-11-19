Альберто Джилардино — о подписании Балотелли: это вызов для «Дженоа» и для самого Марио

Главный тренер итальянского «Дженоа» Альберто Джилардино высказался о подписании контракта с нападающим Марио Балотелли, а также рассказал об адаптации форварда в команде.

«Это нормально, что ему пришлось быстро влиться в команду, когда он присоединился к ней, чтобы убедиться, что он сможет полностью вернуться к тому, что ему всегда удавалось: вносить разницу в матчи, будь то 15 минут, полчаса или целый матч. Это вызов для нас, кто его взял, и для самого Марио, который должен показать, что он по-прежнему игрок уровня Серии А и что он может изменить ситуацию», приводит слова Джилардино Football Italia.

Нападающий стал игроком генуэзского клуба 28 октября. Марио был в статусе свободного агента после истечения контракта с турецким «Адана Демирспор». В составе «Дженоа» Балотелли уже успел принять участие в двух матчах, проведя на поле 22 минуты.