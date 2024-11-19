Экс-игрок сборной Франции: Сафонов уже сейчас выигрывает конкуренцию у Доннаруммы в «ПСЖ»

Бывший защитник сборной Франции Венсан Канделя высказался о конкуренции между российским голкипером Матвеем Сафоновым и итальянским вратарём Джанлуиджи Доннаруммой за место в основном составе «Пари Сен-Жермен».

«Сафонов уже сейчас выигрывает конкуренцию у Доннаруммы в «ПСЖ». Матвея очень ценят во Франции, все высоко оценивают уровень российского вратаря. Однако у Джанлуиджи большой опыт и не так просто посадить его на скамейку. Но опять же, многое зависит от видения тренера», — приводит слова Кандела «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в двух из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.