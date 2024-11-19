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Представитель Батракова раскрыл подробности о зарплате 19-летнего игрока

Представитель Батракова раскрыл подробности о зарплате 19-летнего игрока
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Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв рассказал, что зарплата хавбека значительно ниже максимального уровня, установленного в клубе.

«Цифры оставим за скобками, потому что это не совсем корректно озвучивать по отношению к игроку и клубу. Дам такую формулировку: ему ещё далеко до потолка зарплат, который есть в «Локомотиве». Алексей является системообразующим игроком. Мы видим это не только, когда его нет на поле, но и когда его с позиции десятого номера опускают в опорную зону, и игра команды в атаке сразу бледнеет», — приводит слова Кузьмичёва «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.

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