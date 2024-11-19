Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов — об игре Тюкавина: не всегда бывает легко, Костя всё ещё лидер «Динамо»

Семшов — об игре Тюкавина: не всегда бывает легко, Костя всё ещё лидер «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов высказался о низкой результативности форварда бело-голубых Константина Тюкавина в нынешнем сезоне.

«Не всегда бывает легко. Не зря же говорят, что второй, третий сезон на высшем уровне бывает тяжелее. Я думаю, что он всё равно один из лидеров «Динамо». Сейчас, с приходом Маухуба, конкуренция повысится и это пойдёт Тюкавину в плюс. Конечно, мы хотим, чтобы Костя больше забивал, но я думаю, что для него важнее, чтобы команда выигрывала и забивала. Мы просто ждём от него по три, по четыре мяча за матч, но это тяжело. Все уже прекрасно знают, как играет Костя. Конечно, к нему особое внимание. Но я думаю, что он всё равно лидер Динамо», — приводит слова Семшова Metaratings.

В нынешнем сезоне Константин Тюкавин сыграл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 16 млн.

Материалы по теме
Карпин сообщил, что Тюкавин готов к матчу сборной России с Сирией на 100%
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android