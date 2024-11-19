Владимир Эштреков оценил выступление «Локомотива» в первой части сезона РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Владимир Эштреков высказался о выступлении красно-зелёных в первом круге Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» выступил хорошо. Мне бы хотелось, чтобы и дальше команда шла в первой тройке и ниже не опускалась. Реально ли было забраться повыше? Я думаю, что железнодорожники заслуживают именно того места, которое занимают. Но мне бы хотелось, чтобы во втором круге команда шагала вверх по таблице. И я считаю, что она может забраться выше», — приводит слова Эштрекова «Евро-Футбол.Ру».

Московский «Локомотив» после 15 сыгранных туров чемпионата России занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова набрали 34 очка. На первой строчке находится «Краснодар», имеющий в своём активе 37 очков.