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Андрей Мостовой: всегда получал вызов в сборную, но каждый раз случались форс-мажоры

Андрей Мостовой: всегда получал вызов в сборную, но каждый раз случались форс-мажоры
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Нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой высказался о том, что не играл в составе национальной команды целый год. До матча с Брунеем (11:0), в котором форвард отметился забитым голом, последний раз Мостовой играл с Кубой (8:0) в ноябре 2023-го.

«Вообще, я всегда получаю вызов в сборную, но каждый раз случались форс-мажоры. За этот год я не вызывался лишь раз: до этого у меня была травма, потом отменили игру из-за тайфуна, а чуть позже не нашли соперника. Просто произошло так, что я был на всех сборах, но в последний раз выходил на поле в прошлом году. Мне всегда хочется играть за сборную», — приводит слова Мостового Metaratings.

27-летний Мостовой дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче со Швецией в октябре 2020 года. Всего за национальную команду Андрей сыграл в 15 встречах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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