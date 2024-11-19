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Маттеус сравнил Джамала Мусиалу с Лионелем Месси

Маттеус сравнил Джамала Мусиалу с Лионелем Месси
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Бывший защитник «Баварии» Лотар Маттеус сравнил нападающего мюнхенской команды Джамала Мусиалу с форвардом сборной Аргентины и «Интера Майами» Лионелем Месси. По словам Маттеуса, «Баварии» следует продлить контракт с Джамалом.

«Думаю, как не было потолка у Месси, так него его и у Мусиалы. Он нужен не только по спортивным причинам, но как и лицо «Баварии». Некоторые футболисты скоро уйдут. Он нужен как лицо маркетинговой кампании на международном уровне. Это та ценность, которую не купить за деньги», — приводит слова Маттеуса 90min.

Ранее появилась информация, что Мусиала продлит контракт с «Баварией» до 2029 года. Об этом сообщил известный журналист Флориан Плеттенберг. Предполагается, что за четыре года футболист заработает € 120 млн со всеми дополнительными выплатами. В текущем сезоне Мусиала провёл за клуб во всех турнирах 13 матчей, в которых забил девять мячей и отдал три голевые передачи.

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