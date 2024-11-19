Шамар Николсон вместе с Ямайкой вылетел из Лиги наций КОНКАКАФ, проиграв США в 1/4 финала

Ранним утром 19 ноября прошёл ответный матч 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ, в котором встретились сборные США и Ямайки. Игра завершилась со счётом 4:2 в пользу американской национальной команды.

Стоит отметить, что за ямайскую сборную сыграл нападающий «Спартака» Шамар Николсон. Он не сумел отличиться результативными действиями. Оба гола в составе Ямайки оформил Демарай Грэй. А за США забивали Кристиан Пулишич (дубль), Рикардо Пепи и Тимоти Веа.

Таким образом, Ямайка уступила США по сумме двух матчей со счётом 2:5 (0:1 и 2:4). Команда Шамара Николсона вылетает из Лиги наций КОНКАКАФ, а США отправляется в полуфинал турнира.