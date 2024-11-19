Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маркиньос обратился к болельщикам на фоне последних результатов сборной Бразилии

Маркиньос обратился к болельщикам на фоне последних результатов сборной Бразилии
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник сборной Бразилии Маркиньос обратился к болельщикам на фоне не самых удачных результатов национальной команды. На данный момент бразильцы с 17 очками в 11 матчах занимает четвёртую строчку турнирной таблицы отборочного турнира КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026.

«Мы видим, что многие люди действительно болеют за сборную, так что не теряйте этой страсти. Это Бразилия, и для нас, игроком «селесао», большая честь быть здесь.

Мы всегда стараемся помогать друг другу наилучшим образом, подавая пример, разговаривая, участвуя во встречах, высказывая идеи и мнения. Мы стараемся играть свою роль как можно лучше. Например, Данило не играл, но он был очень активен на скамейке запасных и в повседневной жизни, на тренировках и встречах.

Футбол — это больше, чем четыре линии, там происходит не всё. В сборной всё очень динамично. Кто бы ни пришёл сюда, он должен сделать всё, что может, везде где возможно. Если не игрой, то хорошей подготовкой, повышением конкурентоспособности для тех, кто будет играть», — приводит слова Маркиньоса пресс-служба национальной команды на официальном сайте.

Материалы по теме
Ромарио: Рафинья — один из лучших игроков в мире и гордость для всех бразильцев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android