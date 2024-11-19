Маркиньос обратился к болельщикам на фоне последних результатов сборной Бразилии

Защитник сборной Бразилии Маркиньос обратился к болельщикам на фоне не самых удачных результатов национальной команды. На данный момент бразильцы с 17 очками в 11 матчах занимает четвёртую строчку турнирной таблицы отборочного турнира КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026.

«Мы видим, что многие люди действительно болеют за сборную, так что не теряйте этой страсти. Это Бразилия, и для нас, игроком «селесао», большая честь быть здесь.

Мы всегда стараемся помогать друг другу наилучшим образом, подавая пример, разговаривая, участвуя во встречах, высказывая идеи и мнения. Мы стараемся играть свою роль как можно лучше. Например, Данило не играл, но он был очень активен на скамейке запасных и в повседневной жизни, на тренировках и встречах.

Футбол — это больше, чем четыре линии, там происходит не всё. В сборной всё очень динамично. Кто бы ни пришёл сюда, он должен сделать всё, что может, везде где возможно. Если не игрой, то хорошей подготовкой, повышением конкурентоспособности для тех, кто будет играть», — приводит слова Маркиньоса пресс-служба национальной команды на официальном сайте.