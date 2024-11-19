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Абдуллина объявила, что согласилась выйти замуж за своего молодого человека

Абдуллина объявила, что согласилась выйти замуж за своего молодого человека
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Футболистка московского «Локомотива» Алсу Абдуллина сообщила в социальных сетях, что молодой человек сделал ей предложение руки и сердца, на что она ответила согласием.

Фото: Аккаунт Абдуллиной в социальных сетях

Абдуллина — воспитанница академии «Чертаново». В 2021 году универсальная футболистка, способная сыграть в полузащите и обороне, присоединилась к лондонскому «Челси», где выиграла два чемпионских титула. Сезон-2023/2024 Алсу провела на правах аренды в «Париже».

Летом 2024-го на правах свободного агента Абдуллина вернулась в московский «Локомотив». 5 октября 2024 года стала обладательницей Кубка России, в финале женский «Локомотив» обыграл ЦСКА (2:0).

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