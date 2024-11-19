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Игрок «Зенита» Мостовой рассказал о самых длинных выездах в своей карьере

Игрок «Зенита» Мостовой рассказал о самых длинных выездах в своей карьере
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Нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал о самых длинных поездках на выездные матчи в своей карьере.

— Сборная Брунея ради матча с Россией (0:11) пролетела более 8500 км. Это был самый длительный перелёт в её истории. Можешь вспомнить, какое самое большое расстояние преодолевал ты?
– В сегодняшних реалиях нам даже до Краснодара добраться сложно (смеётся). Недавно мы с «Зенитом» прилетели в час ночи из Грозного, потом пересели в девять утра на самолёт в Сочи, оттуда сели на шестичасовой поезд и ещё час ехали на машине. По России не так уж и легко кататься. Что касается международных перелётов, то могу вспомнить недавний длинный путь до Вьетнама, — приводит слова Мостового Metaratings.

В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл 18 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

В составе сборной России Мостовой дебютировал в товарищеском матче со Швецией (1:2) в октябре 2020 года. Всего за национальную команду Андрей сыграл в 15 встречах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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