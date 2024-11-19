Эштреков: «Локомотив» может побороться с «Краснодаром» за вторую строчку в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Владимир Эштреков поделился мыслями о шансах железнодорожников в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Не хотел вести разговоры о том, что команда борется за золото. Лучше говорить о медалях. Сейчас железнодорожники находятся в призовой тройке. А подняться выше нынешнего места будет сложно. В «Зените» собраны очень опытные и мастеровитые ребята. А вот с «Краснодаром» можно побороться за вторую строчку. Плюс не надо забывать, что из клуба ушли некоторые лидеры, а команда смогла это безболезненно преодолеть. И даже приобрела – появились новые имена. Можно констатировать тот факт, что работа клуба идёт в правильном направлении. «Локомотив» обошёлся без массовых закупок новичков. Свои воспитанники подрастают, что очень важно», — приводит слова Эштрекова «Евро-Футбол.Ру».

После завершения первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», набравший 37 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 36 очков. Третье место занимает московский «Локомотив». Подопечные Михаила Галактионова имеют в своём активе 34 очка.