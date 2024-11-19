Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эштреков: «Локомотив» может побороться с «Краснодаром» за вторую строчку в РПЛ

Эштреков: «Локомотив» может побороться с «Краснодаром» за вторую строчку в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Владимир Эштреков поделился мыслями о шансах железнодорожников в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Не хотел вести разговоры о том, что команда борется за золото. Лучше говорить о медалях. Сейчас железнодорожники находятся в призовой тройке. А подняться выше нынешнего места будет сложно. В «Зените» собраны очень опытные и мастеровитые ребята. А вот с «Краснодаром» можно побороться за вторую строчку. Плюс не надо забывать, что из клуба ушли некоторые лидеры, а команда смогла это безболезненно преодолеть. И даже приобрела – появились новые имена. Можно констатировать тот факт, что работа клуба идёт в правильном направлении. «Локомотив» обошёлся без массовых закупок новичков. Свои воспитанники подрастают, что очень важно», — приводит слова Эштрекова «Евро-Футбол.Ру».

После завершения первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», набравший 37 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 36 очков. Третье место занимает московский «Локомотив». Подопечные Михаила Галактионова имеют в своём активе 34 очка.

Материалы по теме
Владимир Эштреков оценил выступление «Локомотива» в первой части сезона РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android