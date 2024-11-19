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Игрок сборной США Пулишич отпраздновал гол танцем Трампа

Игрок сборной США Пулишич отпраздновал гол танцем Трампа
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Вингер «Милана» и сборной США Кристиан Пулишич отпраздновал гол в матче 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ с Ямайкой танцем избранного президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа.

ВИДЕО

Игра между Ямайкой и США состоялась ранним утром 19 ноября. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу американской национальной команды. В составе сборной Ямайки дважды отличился Демарай Грэй. За США забивали Кристиан Пулишич (дубль), Рикардо Пепи и Тимоти Веа. Матч завершился со счётом 4:2.

Кристиан Пулишич выступает за сборную США с 2016 года. Второе президентство Дональда Трампа начнётся 20 января 2025 года после принятия присяги на инаугурации.

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