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Объявлен рейтинг самых бьющих игроков первого круга РПЛ. Лидирует футболист «Спартака»

Объявлен рейтинг самых бьющих игроков первого круга РПЛ. Лидирует футболист «Спартака»
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Появился рейтинг футболистов по количеству ударов в первом круге Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Так, по сведениям телеграм-канала «РУСТАТ», самый бьющий игрок первого круга чемпионата — нападающий «Спартака» Манфред Угальде. Костариканец нанёс 43 удара по воротам (19 в створ).

Рейтинг самый бьющих игроков первого круга РПЛ:

1. Манфред Угальде («Спартак») — 43 удара, 19 в створ.

2. Константин Тюкавин («Динамо») — 41 удар, 15 в створ.

3. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 36 ударов, 17 в створ.

4. Роналдо («Ростов») — 36 ударов, 16 в створ.

5. Джон Кордоба («Краснодар») — 35 ударов, 22 в створ.

6. Эсекьель Барко («Спартак») — 35 ударов, 14 в створ.

7. Тео Бонгонда («Спартак») — 33 удара, 15 в створ.

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