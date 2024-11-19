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Буффон высказался о конкуренции между командами в верхней части таблицы Серии А

Буффон высказался о конкуренции между командами в верхней части таблицы Серии А
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Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон поделился мыслями конкуренции в верхней части турнирной таблицы Серии А в нынешнем сезоне.

«Мы наблюдаем захватывающую кампанию с сюрпризами, которые сделали это начало сезона ещё более особенным. Мы надеемся, что такой баланс сохранится как можно дольше, поскольку эта интрига также подпитывает интерес к лиге», — приводит слова Буффона Football Italia.

Возглавляет турнирную таблицу Серии А сезона-2024/2025 «Наполи», набравший 26 очков после 12 матчей. На второй строчке располагается «Аталанта», заработавшая 25 очков. Третье место с 25 очками занимает «Фиорентина». На четвёртой и пятой строчках находятся «Интер» и «Лацио», также имеющие в своём активе по 25 очков. У «Ювентуса», идущего шестым, 24 очка.

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