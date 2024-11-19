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«Челси» хочет купить 11-го вратаря

«Челси» хочет купить 11-го вратаря
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Лондонский «Челси» заинтересован в подписании вратаря «Ливерпуля» Кивина Келлехера. «Аристократы» готовы выложить за него около € 42 млн, сообщает The Sun.

Согласно сведениям источника, 25-летний ирландец не против уйти из «Ливерпуля». В клубе дали понять, что место основного вратаря и дальше будет занимать Алисон, который восстанавливается после травмы. Келлехер хочет уйти туда, где его сделают «первым номером». Именно под эту цель игрока рассматривает «Челси».

Также Келлехер интересен «Ювентусу» и «Наполи». Однако сам футболист предпочитает остаться в АПЛ.

Стоит отметить, что Кивин может стать 11-м голкипером в расположении «Челси». Сейчас в обойме «аристократов» числятся Роберт Санчес, Филип Йоргенсен, Маркус Бетинелли, Джордже Петрович, Кепа Аррисабалага, Майк Пендерс, Гэбриел Слонина, Люк Кэмпбелл, Тед Керд и Тедди Шарман-Лоу.

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