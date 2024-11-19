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Сторожук: Черников и Агкацев игрой доказывают, что достойны сборной России

Сторожук: Черников и Агкацев игрой доказывают, что достойны сборной России
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Бывший тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался об игре футболистов чёрно-зелёных Александра Черникова и Станислава Агкацева за сборную России в ноябрьскую международную паузу.

«Я рад за Саню Черникова, который вывел сборную России в качестве капитана. Стас Агкацев дебютировал, он заслужил это. Горжусь! Ребята качественной игрой доказывают, что они достойны вызова в сборную России», — приводит слова Сторожука Metaratings.

Напомним, матч между Россией и Брунеем состоялся 15 ноября. Игра проходила на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступил Рустам Лутфуллин из Узбекистана. Матч закончился со счётом 11:0 в пользу хозяев. 19 ноября Россия проведёт второй товарищеский матч на текущих сборах. Команда Карпина встретится с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Матч начнётся в 19:30 мск.

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