Представитель Батракова: вижу Лёшу в «Ман Сити», Гвардиола точно бы заинтересовался им

Владимир Кузьмичёв, являющийся представителем полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, предположил, что 19-летний российский футболист мог бы заинтересовать главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

«Вижу его в «Манчестер Сити». И не потому, что это «Сити», а потому что это Гвардиола. Пеп точно заинтересовался бы Батраковым, и у него он 100% заиграл бы хорошо», — приводит слова Кузьмичёва «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.