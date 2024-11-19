Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Представитель Батракова: вижу Лёшу в «Ман Сити», Гвардиола точно бы заинтересовался им

Представитель Батракова: вижу Лёшу в «Ман Сити», Гвардиола точно бы заинтересовался им
Аудио-версия:
Комментарии

Владимир Кузьмичёв, являющийся представителем полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, предположил, что 19-летний российский футболист мог бы заинтересовать главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

«Вижу его в «Манчестер Сити». И не потому, что это «Сити», а потому что это Гвардиола. Пеп точно заинтересовался бы Батраковым, и у него он 100% заиграл бы хорошо», — приводит слова Кузьмичёва «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме
Представитель Батракова раскрыл подробности о зарплате 19-летнего игрока
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android