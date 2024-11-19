Веретенников: Волгограду не хватает больших матчей, приезд сборной России — праздник

Бывший российский футболист Олег Веретенников высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Сирии, который состоится сегодня, 19 ноября, в Волгограде.

«Конечно, приезд сборной — это праздник для Волгограда. Год назад была игра с Кубой, теперь Сирия. Волгоград всегда славился своим футбольными традициями, даже сейчас «Ротор» бьёт рекорды Первой лиги по посещаемости. Городу не хватает больших матчей, хочется верить, что в ближайшие годы «Ротор» вернётся и Волгоград снова получит команду Премьер-лиги», — сказал Веретенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.