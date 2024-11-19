Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Веретенников: Волгограду не хватает больших матчей, приезд сборной России — праздник

Веретенников: Волгограду не хватает больших матчей, приезд сборной России — праздник
Комментарии

Бывший российский футболист Олег Веретенников высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Сирии, который состоится сегодня, 19 ноября, в Волгограде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, приезд сборной — это праздник для Волгограда. Год назад была игра с Кубой, теперь Сирия. Волгоград всегда славился своим футбольными традициями, даже сейчас «Ротор» бьёт рекорды Первой лиги по посещаемости. Городу не хватает больших матчей, хочется верить, что в ближайшие годы «Ротор» вернётся и Волгоград снова получит команду Премьер-лиги», — сказал Веретенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Топ-матчи вторника: Россия — Сирия в футболе, Овечкин с Мичковым — в НХЛ и баскетбол
Топ-матчи вторника: Россия — Сирия в футболе, Овечкин с Мичковым — в НХЛ и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android