Андрей Мостовой: стал интересоваться психологией, мне нравится познавать себя

Нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал, что начал увлекаться психологией.

«Мне очень интересно читать о психологии. Вообще, у меня что-то щёлкнуло в моменте: может, фаза взросления началась. Мне нравится познавать себя, но стараюсь делать это в меру, так как при глубоком самоанализе можно загнать самого себя. Отношусь к этому очень аккуратно.

Помогает ли это при подготовке к играм? Конечно, у меня изменилось отношение. Думаю, на это также повлияло моё взросление: раньше мне могло не помогать то, что помогает сейчас. В каждом своём интервью я говорил, что у меня была неудачная полоса и появились загоны – поэтому я начал интересоваться психологией», — приводит слова Мостового Metaratings.

В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл 18 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

В составе сборной России Мостовой дебютировал в товарищеском матче со Швецией (1:2) в октябре 2020 года. Всего за национальную команду Андрей сыграл в 15 встречах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.