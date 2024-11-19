Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Буффон: «Ювентус» не обязан выигрывать чемпионат Италии в первом сезоне Мотты

Буффон: «Ювентус» не обязан выигрывать чемпионат Италии в первом сезоне Мотты
Комментарии

Бывший вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о работе Тьяго Мотты на посту главного тренера туринского клуба.

«Тьяго Мотта очень хорошо себя проявляет, учитывая, что это его первый сезон во главе «бьянконери». По крайней мере, в этом сезоне «Ювентус» не обязан выигрывать чемпионат, так что у них всё очень хорошо», — приводит слова Буффона Football Italia.

Возглавляет турнирную таблицу Серии А сезона-2024/2025 «Наполи», набравший 26 очков после 12 матчей. На второй строчке располагается «Аталанта», заработавшая 25 очков. Третье место с 25 очками занимает «Фиорентина». На четвёртой и пятой строчках находятся «Интер» и «Лацио», также имеющие в своём активе по 25 очков. У «Ювентуса», идущего шестым, 24 очка.

Материалы по теме
Буффон высказался о конкуренции между командами в верхней части таблицы Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android