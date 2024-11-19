Буффон: «Ювентус» не обязан выигрывать чемпионат Италии в первом сезоне Мотты

Бывший вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о работе Тьяго Мотты на посту главного тренера туринского клуба.

«Тьяго Мотта очень хорошо себя проявляет, учитывая, что это его первый сезон во главе «бьянконери». По крайней мере, в этом сезоне «Ювентус» не обязан выигрывать чемпионат, так что у них всё очень хорошо», — приводит слова Буффона Football Italia.

Возглавляет турнирную таблицу Серии А сезона-2024/2025 «Наполи», набравший 26 очков после 12 матчей. На второй строчке располагается «Аталанта», заработавшая 25 очков. Третье место с 25 очками занимает «Фиорентина». На четвёртой и пятой строчках находятся «Интер» и «Лацио», также имеющие в своём активе по 25 очков. У «Ювентуса», идущего шестым, 24 очка.