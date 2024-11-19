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Сторожук — о ноябрьских матчах России: играем с такими соперниками не от лучшей жизни

Сторожук — о ноябрьских матчах России: играем с такими соперниками не от лучшей жизни
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук оценил ноябрьские товарищеские матчи сборной России.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
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«Нам выбирать соперников не приходится, играем с такими сборными не от лучшей жизни. Сейчас непростое время, но надо положительный фон смотреть: пришло много болельщиков, сборная сыграла матч. С Сирией будет такой же исход, мы обязаны обыграть их. Волгоград футбольный город, думаю, что опять будут полные трибуны», — приводит слова Сторожука Metaratings.

Напомним, 15 ноября состоялся матч между Россией и Брунеем. Игра проходила на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступил Рустам Лутфуллин из Узбекистана. Матч закончился со счётом 11:0 в пользу хозяев. 19 ноября Россия проведёт второй товарищеский матч на текущих сборах. Команда Карпина встретится с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Матч начнётся в 19:30 мск.

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