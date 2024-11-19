Алексей Миранчук высказался об игре против Месси и «Интер Майами»

Футболист сборной России и американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук поделился впечатлениями от матчей против Лионеля Месси и «Интер Майами».

«К сожалению, не было мыслей взять майку или автограф у Месси. У меня ещё с молодого возраста не было такого желания, хотя играл против многих хороших футболистов. Может, стеснялся. Причин можно назвать много, но вот почему-то у меня по сей день нет такого. А играть против Месси и такой команды было одно удовольствие. Видишь уровень игроков и понимаешь, что это где-то наверху. По пальцам можно пересчитать таких футболистов в мире. Я наслаждался игрой и рад, что смогли пройти их. В окружении много кто говорил, что шансов победить «Интер» Майами мало. Хорошо доказывать обратное, я рад, что прошли дальше», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.