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Алексей Миранчук ответил, кто из российских футболистов мог бы заиграть в МЛС

Алексей Миранчук ответил, кто из российских футболистов мог бы заиграть в МЛС
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Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук ответил на вопрос, кто из российских футболистов мог бы заиграть в американской лиге МЛС.

«Мы все привыкли, что в МЛС едут играть уже после 30, под закат карьеры. Я бы посоветовал, если игрок молодой и планирует выступать вне России, попробовать себя сначала где-то в Европе. Там и конкуренция выше, и другой футбол. Советовал бы попробовать себя в Европе и только потом ехать в МЛС. Скоро в США я будет чемпионат мира, всё будет развиваться, приходить будут новые футболисты. Лига развивается и с каждым годом будет всё интереснее.

Я считаю, что в России есть много хороших футболистов, просто туда тяжело попасть. Но когда попадаешь и осваиваешься, то большие шансы заиграть в МЛС. Не буду пофамильно называть», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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