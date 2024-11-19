Алексей Миранчук ответил, кто из российских футболистов мог бы заиграть в МЛС

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук ответил на вопрос, кто из российских футболистов мог бы заиграть в американской лиге МЛС.

«Мы все привыкли, что в МЛС едут играть уже после 30, под закат карьеры. Я бы посоветовал, если игрок молодой и планирует выступать вне России, попробовать себя сначала где-то в Европе. Там и конкуренция выше, и другой футбол. Советовал бы попробовать себя в Европе и только потом ехать в МЛС. Скоро в США я будет чемпионат мира, всё будет развиваться, приходить будут новые футболисты. Лига развивается и с каждым годом будет всё интереснее.

Я считаю, что в России есть много хороших футболистов, просто туда тяжело попасть. Но когда попадаешь и осваиваешься, то большие шансы заиграть в МЛС. Не буду пофамильно называть», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.