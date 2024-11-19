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Гендиректор «Ленинградца»: охрана Евсееву не нужна, на балбесов всегда можно наткнуться

Гендиректор «Ленинградца»: охрана Евсееву не нужна, на балбесов всегда можно наткнуться
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Генеральный директор «Ленинградца» Игорь Левит заявил, что главному тренеру команды Вадиму Евсееву не нужна охрана, несмотря на недавнее вооружённое нападение в Астрахани.

«Давно все всё обсудили, я видел кадры с допроса нападавших. Это обычное хулиганьё, никакой подоплёки не несущее. Так получилось, что это представители нашего клуба — мог быт кто угодно другой. Российские города достаточно безопасные, но на балбесов можно наткнуться всегда. Стоит быть внимательнее, но никаких дополнительных мер в виде охраны не нужно.

По плану завтра уже первая тренировка Евсеева и Шмарко после возвращения. Все себя чувствуют хорошо», — сказал Левит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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