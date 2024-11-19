Андрей Мостовой — о стадионе «Краснодара»: нужно благодарить Галицкого за такой подарок

Нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой высказался о базе футбольного клуба «Краснодар» и стадионе команды.

«База просто космическая, а отель шестизвёздочный! Это лучшая база в России. Я даже думаю, что её можно внести в топ-5 в мире. То же самое и со стадионом. Думаю, что от всего футбольного сообщества нужно благодарить Сергея Галицкого за такой подарок», — приводит слова Мостового Metaratings.

15 ноября сборная России провела на стадионе «Краснодар» товарищеский матч с Брунеем. Встреча завершилась разгромной победой россиян со счётом 11:0. Во встрече со сборной Брунея Круговой провёл на поле всё игровое время и оформил хет-трик из результативных передач. Защитник помог российской национальной команде установить собственный рекорд по количеству голов в одном матче. До этого сборная России забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.