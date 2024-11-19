Миранчук: говорят, с Брунеем можно играть на одной ноге, но у сборной нет расхлябанности
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Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал победу национальной команды в матче с Брунеем. Игра завершилась со счётом 11:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1' 2:0 Отман – 7' 3:0 Морозов – 10' 4:0 Обляков – 28' 5:0 Садулаев – 48' 6:0 Кривцов – 57' 7:0 Мусаев – 62' 8:0 Мостовой – 67' 9:0 Черников – 73' 10:0 Батраков – 79' 11:0 Адамов – 88'
«Атмосфера в сборной хорошая, мне очень нравится. Я один из самых возрастных игроков тут, поэтому чувствую себя комфортно. Все друг с другом общаются, делятся тем, что происходит в клубах. Обстановка суперская.
Брунею мы забили рекордное количество голов, каждый делал своё дело и делал его хорошо. Можно говорить, что с такими командами не первого сорта можно играть на одной ноге. Но мне нравится, что все остаются сфокусированным, выполняют установки тренера. Нет расхлябанности, где каждый занимается каким-то своим делом», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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