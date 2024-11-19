Миранчук: говорят, с Брунеем можно играть на одной ноге, но у сборной нет расхлябанности

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал победу национальной команды в матче с Брунеем. Игра завершилась со счётом 11:0.

«Атмосфера в сборной хорошая, мне очень нравится. Я один из самых возрастных игроков тут, поэтому чувствую себя комфортно. Все друг с другом общаются, делятся тем, что происходит в клубах. Обстановка суперская.

Брунею мы забили рекордное количество голов, каждый делал своё дело и делал его хорошо. Можно говорить, что с такими командами не первого сорта можно играть на одной ноге. Но мне нравится, что все остаются сфокусированным, выполняют установки тренера. Нет расхлябанности, где каждый занимается каким-то своим делом», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.