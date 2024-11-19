На пресс-конференции сборной Украины произошёл инцидент из-за русского языка

Представители сборной Украины отказались от перевода на русский язык вопросов журналистов на пресс-конференции перед матчем 6-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций с Албанией. Об этом сообщает телеграм-канал «ВЗБІРНА».

По информации источника, на предматчевой пресс-конференции переводчик, нанятый федерацией футбола Албании, собирался переводить вопросы представителей средств массовой информации на русский язык. Украинцы ответили на это категорическим отказом. После общение проходило только на английском языке. После завершения пресс-конференции представитель федерации футбола Албании объяснил, что в организации посчитали вариант с переводом на русский «лучшим решением, поскольку он похож на украинский».

Матч между Украиной и Албанией состоится сегодня, 19 ноября. Команды будут играть на стадионе «Эйр Албания» (Тирана, Албания). По итогам пяти туров сборная Албании набрала семь очков. Команда занимает третье место в турнирной таблице группы 1. Украина с пятью очками находится на четвёртом месте.