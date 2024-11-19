Алексей Миранчук оценил игру Алексея Батракова

Полузащитник сборной России и американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук оценил молодую звезду московского «Локомотива» — Алексея Батракова.

«Батраков в юном возрасте один из лидеров своей команды и чемпионата. Он поймал нужный вектор и удачу. Я понимаю его состояние, когда сейчас вот так всё идёт, всё забивается и отдаётся. Большое удовольствие получаешь от футбола. Но есть и другая сторона: он задал планку, и поддерживать такой уровень непросто. На пути Лёши безусловно будут разные периоды, поэтому главное оставаться сфокусированным, делать то, что он делает, наслаждаться каждым моментом — не только, когда он забивает и отдаёт, а команда выигрывает, а в разные периоды карьеры.

Прям плотно пообщаться с Батраковым не получалось. Но из того, что я увидел, это очень воспитанный парень с правильными понятиями. Это очень радует, что у нас есть такие игроки», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.