Алексей Миранчук: в США комфортно, нашли большой магазин с русской едой

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, что нашёл в США большой магазин с русской едой. Он признался, что питается домашней русской едой даже в Америке. При этом он заявил, что комфортно чувствует себя на Западе.

«Нашёл один магазин, достаточно большой, где вся русская еда присутствует. Мы стали частенько закупаться там, готовим дома нашу еду. Обустроился, чувствую себя комфортно, семья — тоже. Все условия есть. Нет чего-то незаурядного, чего бы мне хотелось — всё комфортно, я чувствую себя хорошо», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.