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Миранчук ответил, как относится к попаданию в список лучших спортсменов года в России

Миранчук ответил, как относится к попаданию в список лучших спортсменов года в России
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Полузащитник сборной России и американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, как относится к своему попаданию в список лучших российских спортсменов 2024 года. Он признался, что подобный факт приятен, однако особого внимания он на это не обращает.

«Даже не видел, что какие-то порталы включали меня в списки спортсменов года. Но это естественный процесс, когда кто-то тебя отмечает. Когда что-то подобное вижу, конечно, приятно, но особого внимания не уделяю этому», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Ранее Миранчук выступал за итальянскую «Аталанту».

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