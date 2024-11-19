Миранчук ответил, как относится к попаданию в список лучших спортсменов года в России

Полузащитник сборной России и американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, как относится к своему попаданию в список лучших российских спортсменов 2024 года. Он признался, что подобный факт приятен, однако особого внимания он на это не обращает.

«Даже не видел, что какие-то порталы включали меня в списки спортсменов года. Но это естественный процесс, когда кто-то тебя отмечает. Когда что-то подобное вижу, конечно, приятно, но особого внимания не уделяю этому», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Ранее Миранчук выступал за итальянскую «Аталанту».