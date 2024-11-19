Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Реала» Ди Мария поделился воспоминаниями о матчах с «Барселоной» Гвардиолы

Экс-игрок «Реала» Ди Мария поделился воспоминаниями о матчах с «Барселоной» Гвардиолы
Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинский вингер лиссабонской «Бенфики» Анхель Ди Мария, ранее выступавший за мадридский «Реал», поделился воспоминаниями об играх с «Барселоной» под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Единственный способ победить «Барселону» Гвардиолы — это отобрать у них мяч. Биться и бегать больше, чем они. Это увеличивало давление и напряжение на поле. Я всегда думал о Месси, я не хотел его травмировать, но у нас не было другого способа, чтобы остановить его!» — приводит слова Ди Марии Barca Universe в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Гвардиола был главным тренером основной команды «Барселоны» с 2008 по 2012 год. За этот период сине-гранатовые дважды выигрывали Лигу чемпионов, три раза становились чемпионами Испании, дважды выигрывали Кубок Испании, трижды завоёвывали Суперкубок Испании, дважды одерживали победу на Клубном чемпионате мира и в Суперкубке Европы.

Материалы по теме
Гвардиола достиг соглашения о новом контракте с «Манчестер Сити» — Football Insider
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android