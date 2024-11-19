Экс-игрок «Реала» Ди Мария поделился воспоминаниями о матчах с «Барселоной» Гвардиолы

Аргентинский вингер лиссабонской «Бенфики» Анхель Ди Мария, ранее выступавший за мадридский «Реал», поделился воспоминаниями об играх с «Барселоной» под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Единственный способ победить «Барселону» Гвардиолы — это отобрать у них мяч. Биться и бегать больше, чем они. Это увеличивало давление и напряжение на поле. Я всегда думал о Месси, я не хотел его травмировать, но у нас не было другого способа, чтобы остановить его!» — приводит слова Ди Марии Barca Universe в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Гвардиола был главным тренером основной команды «Барселоны» с 2008 по 2012 год. За этот период сине-гранатовые дважды выигрывали Лигу чемпионов, три раза становились чемпионами Испании, дважды выигрывали Кубок Испании, трижды завоёвывали Суперкубок Испании, дважды одерживали победу на Клубном чемпионате мира и в Суперкубке Европы.