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Алексей Миранчук: на Новый год загадаю поиграть с братом в одной команде

Алексей Миранчук: на Новый год загадаю поиграть с братом в одной команде
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Полузащитник сборной России и американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, какое желание загадает в ближайшую новогоднюю ночь.

«Скоро Новый год, и одна из первых мечт, которые я буду загадывать, — поиграть с братом в одной команде», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Атланту Юнайтед» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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