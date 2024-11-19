Алексей Миранчук: на Новый год загадаю поиграть с братом в одной команде

Полузащитник сборной России и американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, какое желание загадает в ближайшую новогоднюю ночь.

«Скоро Новый год, и одна из первых мечт, которые я буду загадывать, — поиграть с братом в одной команде», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Атланту Юнайтед» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.