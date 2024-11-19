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Агент раскрыл, в каком статусе Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА

Агент раскрыл, в каком статусе Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА
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Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава, ответил на вопрос о возможном возвращении бразильского форварда в стан армейцев. Он допустил, что Вагнер может вернуться в российский клуб не в качестве футболиста, а в статусе тренера, селекционера или помощника президента.

– Вас постоянно спрашивают про возвращение Вагнера в ЦСКА. Кажется, что идеальный момент уже упущен.

– Возможно, Вагнер уже не такой быстрый, как 10 лет назад, но забивать он не разучится и через 10 лет. Не исключаю, что он вернётся в ЦСКА уже не в статусе футболиста, а тренера, селекционера или помощника президента, — приводит слова Феррейры Metaratings.

Напомним, Вагнер Лав выступал за армейский клуб с 2004 по 2013 год. За это время он провёл 259 матчей в составе ЦСКА и забил 124 гола.

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