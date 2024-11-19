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«Наверное, в Омске даже стадиона нет». Игрок «Зенита» Мостовой — о своём родном городе

«Наверное, в Омске даже стадиона нет». Игрок «Зенита» Мостовой — о своём родном городе
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Нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал, что хотел бы сыграть в футбол в Омске, уроженцем которого он является.

«На Дальнем Востоке я везде играл: и во Владивостоке, и в Хабаровске. Зато я ни разу не играл на своей родине – в Омске. Так что было бы круто сыграть там! Вообще, я в четыре года оттуда уехал и с тех пор ни разу не был в Омске. У меня давно была мысль съездить и посмотреть на свою родину. Наверное, там даже стадиона нет», — приводит слова Мостового Metaratings.

В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл 18 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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