Игроки сборной Сирии собираются посетить Мамаев Курган после матча со сборной России

Игроки и тренерский штаб сборной Сирии по футболу планируют посетить Мамаев Курган в Волгограде после товарищеского матча с национальной командой России.

«Пока у команды не было свободного времени, после матча у нас будет один свободный день перед возвращением. Возможно, в среду утром мы посетим Мамаев Курган, а также много других мест, чтобы сделать памятные фотографии. Волгоград — очень красивый город», — приводит слова руководителя пресс-службы сборной Сирии Эмада Аламири ТАСС.

Мамаев Курган — возвышенность на правом берегу реки Волги в Центральном районе города Волгоград, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточённые бои, начиная с сентября 1942 года и заканчивая январём 1943 года. Сегодня Мамаев Курган известен в первую очередь памятником-ансамблем «Героям Сталинградской битвы» с главным монументом «Родина-мать зовёт!».

Матч между сборными Сирии и России состоится сегодня, 19 ноября. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.