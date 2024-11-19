«Интрига будет держаться до конца». Игрок «Зенита» Мостовой — о чемпионской гонке в РПЛ

Нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Сейчас идеальный момент, чтобы нагнать «Краснодар»? Сейчас же не конец чемпионата, впереди ещё много игр с нашими конкурентами. И у самого «Краснодара» в этом году предстоят матчи с «Локомотивом» и «Спартаком». Интрига будет держаться до самого конца.

Слежу ли за таблицей? Конечно, особенно за верхней частью. Топ-6 команд сильно оторвались, образовалась небольшая пропасть. Ну и первые три команды тоже ушли в небольшой отрыв. Слежу за «Краснодаром» – нашим главным конкурентом. Смотрел их игру с «Рубином», сначала очень расстроился, когда забили гол на 87-й минуте, но потом обрадовался, когда VAR отменил гол», — приводит слова Мостового Metaratings.

После завершения первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», набравший 37 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 36 очков. Третье место занимает московский «Локомотив». Железнодорожники имеют в своём активе 34 очка.

В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл 18 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.